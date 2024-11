Flamengo bate Minas e conquista quarta vitória seguida na Superliga feminina de vôlei

Com uma grande festa no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo venceu o Minas por 3 sets a 1 nesta terça-feira, pela Superliga feminina de vôlei, com parciais de 25/14, 19/25, 25/13 e 25/23. Foi a estreia do Mengão no ginásio carioca na temporada, que começou muito boa para a equipe do técnico Bernardinho com quatro vitórias seguidas na competição.

O triunfo sobre o Minas, atual campeão da Superliga, fez o Flamengo chegar na vice-liderança do torneio com 15 pontos, mesma pontuação do Praia Clube.