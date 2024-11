Filipe Luis cita tristeza profunda e deixa caso Gabigol com Marcos Braz no Flamengo

O camisa 99 não foi relacionado para o confronto contra o Galo. Na última terça-feira, o Flamengo comunicou a decisão que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no time carioca em 2025. Cruzeiro e, agora, Santos aparecem como prováveis destinos do ídolo Rubro-Negro.

O atacante, na celebração do título da Copa do Brasil no último domingo, anunciou que não permanecerá no Flamengo para a próxima temporada. Além disso, possíveis ocorridos no vestiário da partida decisiva quando foi substituído por Bruno Henrique contribuíram para o seu afastamento.

Mesmo afastado, Gabigol esteve no Maracanã na noite desta quarta-feira e acompanhou o jogo do camarote com a camisa 10, de Zico.