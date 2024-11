Estêvão, do Palmeiras, comemora retorno à Seleção Brasileira

Nesta segunda-feira, o jovem atacante Estêvão Willian, do Palmeiras, se apresentou à Seleção Brasileira, em Belém, e falou sobre a felicidade em retornar à equipe nacional. O ponta-direita foi convocado por Dorival Júnior para os duelos diante da Venezuela e do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Fico muito feliz por estar de volta e por estar representando o meu país. É uma oportunidade muito grande que estou recebendo, é fruto de um trabalho que tenho feito no meu clube. Fico muito feliz de estar retornando aqui, é sempre um prazer", disse em entrevista à CBF TV.

Com apenas 17 anos, o ponta direita é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro da competição, com 12 gols marcados, além de liderar em assistências (8), ao lado de Rodrigo Garro, do Corinthians, e participações em gols (20).