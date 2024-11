E o Tite? Técnico descansa após passagem pelo Flamengo e prioriza exterior

O nome do treinador vem sendo ligado a Corinthians e Grêmio. O técnico é constantemente pauta no Alvinegro paulista por causa de seu histórico vitorioso, mas não houve até o momento qualquer busca de informações por parte da diretoria, como ocorreu com o português Luís Castro. O técnico Ramón Díaz segue no cargo, mas não tem permanência garantida para 2025. Já no caso do Grêmio, Renato Gaúcho pode deixar o clube assim que acabar o Brasileirão. Apesar do título estadual, o ano do Imortal é considerado aquém das expectativas.

No Flamengo, Tite participou de 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, o que gera um aproveitamento de 65,7% dos pontos. Apesar dos bons números e do título carioca, o treinador teve passagem marcada por críticas por parte de torcedores e jornalistas, que entendiam que a equipe poderia atuar melhor com o elenco que Adenor teve em mãos.

Antes de fechar com o Rubro-negro, em outubro de 2023, Tite despertou interesse do Corinthians. Na ocasião, o estafe do comandante comunicou ao Alvinegro que ele não assumiria qualquer equipe brasileira naquele ano, o que não se concretizou posteriormente.

Após ser vaiado por torcedores em Itaquera na vitória do Corinthians sobre o Flamengo, no começo de setembro, Tite disse que tem "carinho e gratidão muito grande" pelo Timão em evento beneficente realizado em outubro, também na Arena.