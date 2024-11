Deco se mostra contrário à forma que Vitor Roque foi tratado no Barça: "Não lembro de um ataque tão feio"

O desempenho abaixo do esperado fez com que o Barcelona emprestasse Vitor Roque para o Real Betis. O atacante ficará no clube até junho de 2025, quando retornará aos catalães.

Nesta temporada, Vitor Roque marcou cinco gols em 14 jogos disputados e passou a ganhar mais minutos em campo. Deco torce para o sucesso do atleta, mas despista sobre uma possível sequência no elenco do Barça.

"Estou contente que ele esteja jogando no Betis e marcando gols, disfrutando outra vez. É um jovem que tem muito potencial".

"Não fizemos planos (para voltar). O mais importante para ele era jogar. O plano de Vitor era vir nesta temporada e, se não pudesse ser inscrito devido ao fair play financeiro, seria emprestado para que tivesse minutos. Então, o plano dele segue igual antes", finalizou Deco.