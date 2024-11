Corinthians evita pensar em 2025 e aguarda fim do Brasileirão para definir futuro de Ramón Díaz

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, também não deu detalhes sobre o planejamento para 2025. Ele deu respaldo ao trabalho de Ramón, mas não assegurou a permanência do comandante argentino.

"Eu também vou ser avaliado no final do campeonato. O Ramón e o Emiliano têm nos ajudado muito. É nítido o que está sendo feito, tanto em pontuação como em forma de jogar. Dentro daquilo que o Corinthians tem feito, eles têm feito um bom trabalho. Tenho total confiança para que eles sigam conosco. Eles estão felizes aqui, é um treinador super vitorioso, experiente. Vamos seguir com esse trabalho, focados para terminar esse ano muito forte", afirmou.

"Te confesso que fizemos algumas reuniões. Com essa situação nossa, indefinida, não podemos pensar em uma competição sem terminar a outra. Você precisa pensar em vários cenários. Claro que a nossa energia maior é somar os pontos necessários, que nos tirem dessa situação no Brasileiro. Mas nunca pensamos de pensar em 2025, em todos os cenários. Agora, com o calendário aberto, temos a responsabilidade de tomar as decisões. Precisamos fazer o melhor para que esse 2024 se transforme em boas ações para 2025. Esperamos terminar esse ano com uma equipe montada, jogadores mais adaptados. A perspectiva é que 2025 a gente consiga fazer um ano muito melhor. Mas estamos muito focados ainda em 2024", concluiu.

Como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a diretoria alvinegra tem dúvidas em relação a Ramón Díaz e até já pensa em possíveis substitutos, apesar de não admitir publicamente. Um dos nomes que agrada é o de Luís Castro, ex-Botafogo e atualmente livre no mercado.

Enquanto isso, o Corinthians mantém seus pés firmes em 2024 e acredita que Ramón conseguirá evitar a queda para a Série B. O Timão vem de quatro vitórias seguidas e ocupa o décimo lugar da tabela, com 41 pontos.