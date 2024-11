Com Ríos suspenso, Zé Rafael mira titularidade no Palmeiras para jogo contra o Bahia

O meio-campista Zé Rafael vê uma possibilidade de ter chance como titular no Palmeiras no duelo contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a data Fifa. Com Richard Ríos suspenso, o camisa 8 do Verdão pode ser escolhido por Abel Ferreira para começar jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O ano de 2024 não tem sido o melhor de Zé Rafael no Palmeiras desde sua chegada ao clube, em 2018. Até o momento, ele vem fazendo sua temporada com o menor número de jogos, com 36 partidas disputadas. Contudo, ainda pode ter chance nas cinco rodadas restantes do Brasileirão e superar os 39 feitos no ano de sua estreia.

Antes titular absoluto, Zé Rafael viu a concorrência no meio-campo aumentar, nesta temporada, com as chegadas de Aníbal Moreno, Mauricio, e a própria consolidação de Richard Ríos, que vive seu segundo ano de Palmeiras. Além disso, neste ano, Zé também lidou com problemas físicos que o atrapalharam durante a temporada, como um problema crônico na coluna.