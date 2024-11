Com acesso garantindo, Santos muda foco para 2025 e faz projetos ambiciosos

Em meio a esse cenário, existe a possibilidade do clube árabe rescindir o contrato do astro brasileiro já no final de 2024. O vínculo é valido até o dia 30 de junho de 2025. Com isso, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Além disso, Neymar ligou de vídeo para os jogadores do Santos após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente garantiu o time na elite do futebol.

O atacante ainda pode marcar presença na Vila Viva Sorte no próximo domingo, quando o Peixe recebe o CRB, pela 37ª rodada da Segunda Divisão. A equipe pode conquistar o título do torneio neste embate.