COF da Portuguesa dá parecer favorável para proposta de SAF, mas pede alterações

A reunião decisiva para a resposta da aprovação da SAF da Portuguesa ocorre nesta quinta-feira, no Salão Nobre do Estádio do Canindé, na Zona Norte de São Paulo.

Confira a nota da Portuguesa na íntegra:

"A Associação Portuguesa de Desportos informa que, na noite desta quarta-feira (13), foi realizada uma reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, para se analisar o parecer do contrato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) envolvendo os investidores Tauá Partners, XP Investimentos e Revee.