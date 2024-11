Casares não descarta São Paulo no Pacaembu, mas vê grama sintética como empecilho

O São Paulo pode disputar alguns jogos no Pacaembu a partir do ano que vem. O presidente do clube, Julio Casares, comentou sobre um acordo que possui com a Allegra Pacaembu, concessionária que irá gerir o estádio, entretanto, demonstrou suas preocupações com a grama sintética instalada no local.

"Nós temos uma carta acordo assinada logo que eles conseguiram a concessão de ter jogos aqui no Pacaembu. Eles aqui vão ter grama sintética, é uma avaliação que nós vamos fazer, porque o São Paulo prefere grama natural. Mas, vamos avaliar. Temos já uma garantia que, se necessário usar o Pacaembu, vamos usar", afirmou Julio Casares.

Com os recorrentes shows realizados no Morumbis, o São Paulo precisará de um "plano B" como mando de campo no próximo ano. Em fevereiro, o estádio tricolor receberá a cantora Shakira. Já em novembro estão agendados shows da banda Oasis. Por isso, o Pacaembu é visto com bons olhos, ainda que o gramado seja artificial.