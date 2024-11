Augusto garante compra de Hugo e diz que Corinthians pagará o Fla até o fim do mês

O presidente Augusto Melo afirmou que o Corinthians comprará o goleiro Hugo Souza, que está emprestado pelo Flamengo até o fim deste ano. O clube paulista tem até o término do mês para exercer o direito de compra em definitivo e assegurar a permanência do atleta, como estipulado em contrato. Os dirigentes corintianos, entretanto, ainda não fizeram isso.

"O Hugo é goleiro do Corinthians, temos contrato com ele. Nosso jurídico e nosso financeiro já estão em contato com o do Flamengo e estamos resolvendo. Vamos pagar agora a segunda parcela até o dia 30. Está tudo sob controle. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo, tanto a parte do transfer ban quanto a parte do Hugo. Já temos o dinheiro dessa segunda parcela", afirmou o dirigente.

"Depois de grandes dificuldades, pegamos o Corinthians em uma situação difícil, não tínhamos elenco, não tínhamos dinheiro. A gente precisava equalizar nossa situação financeira e hoje estamos trabalhando muito para isso. O Corinthians está numa crescente. Estamos cada vez mais profissionalizando o Corinthians, que precisava disso. Assumimos o Corinthians com mais de dois meses de direitos de imagem atrasados, bichos atrasados. E hoje estamos no quarto mês pagando salário antecipado. Trouxemos grandes receitas, contratos de TV, patrocínios. Isso nos dá condições de manter salários e alguns colaboradores", concluiu.