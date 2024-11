Após não conseguir acesso, Coritiba anuncia quatro saídas para 2025

Depois de não conseguir o acesso para a Série A no ano que vem, o Coritiba começou uma reformulação em seu elenco para a próxima temporada. O Coxa anunciou a saída de quatro atletas em fim de contrato e que não terão seus vínculos renovados: Mauricio Antonio, Figueiredo, Alef Manga e Robinho.

"O Coritiba informa que os contratos dos atletas Mauricio Antonio (ZAG), Figueiredo (MEI), Alef Manga (ATA) e Robson (ATA) encerram em 2024 e não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Yago (MEI), deixam de fazer parte do grupo que participará dos dois últimos compromissos do clube nesta temporada", disse a publicação do Coritiba em seu perfil oficial no X.