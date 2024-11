Ansu Fati, do Barcelona, sofre nova lesão e desfalca o clube por um mês

INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv

? FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2024

Essa é a segunda lesão que Ansu Fati sofre nesta temporada. No mês de julho, o jogador machucou a planta do pé direito e desfalcou o Barcelona nos primeiros jogos. Ao todo, o atacante disputou apenas sete partidas, não marcou gols e nem deu assistências.

Agora, Ansu Fati deve perder pelo menos quatro rodadas no Campeonato Espanhol e dois compromissos pela Liga dos Campeões, incluindo o duelo contra o Borussia Dortmund, no dia 11 de dezembro, às 17 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela sexta rodada da fase de liga.

Apesar de ter apenas 22 anos, Ansu Fati convive com inúmeras lesões ao longo da carreira. Na temporada passada, quando estava emprestado ao Brighton, da Inglaterra, o jogador lesionou o mesmo músculo da perna direita e ficou mais de dois meses longe dos gramados.

O Barcelona volta a campo no dia 23 de novembro, sábado, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Celta, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Municipal de Balaídos. A equipe catalã lidera a competição, com 33 pontos, enquanto os donos da casa ocupam 11ª posição, com 17 tentos.