Alex Sandro lamenta chances desperdiçadas pelo Flamengo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Flamengo empatou sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros distantes da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O lateral esquerdo Alex Sandro elogiou a atuação da equipe, mas lamentou as chances perdidas no confronto, inclusive um pênalti, cobrado por David Luiz, na etapa inicial.