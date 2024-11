Vice do Palmeiras prevê janela responsável e descarta saídas de Zé Rafael e Rony: "Têm contrato conosco"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, compareceu ao evento e falou sobre as expectativas do clube para a próxima janela de transferências.

Apesar de algumas carências no elenco, como a busca por um centroavante, o dirigente disse que o Verdão irá seguir atuando de maneira responsável no mercado. Ele garantiu que a diretoria buscará melhorar o time, mas evita dizer que a próxima janela será "agressiva".

"O Palmeiras tem que continuar com esse trabalho, de responsabilidade, melhorando sempre o elenco. De repente falar mais agressivo ou menos agressivo, trouxemos um jogador que é titular da seleção colombiana, que é o Richard Ríos. De repente uma contratação pode significar outra coisa. Acreditamos no nosso trabalho, do Departamento de Futebol, e isso que vamos continuar fazendo: melhorando o elenco, mas com responsabilidade, isso a gente não negocia. Somos um clube responsável e estabilizado", afirmou Buosi.