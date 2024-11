Título do Flamengo na Copa do Brasil aumenta chances do Corinthians se classificar à Libertadores

O título do Flamengo na Copa do Brasil, vencido no último domingo, favorece a vida do Corinthians em busca por uma vaga na Libertadores de 2025. Com a conquista dos cariocas, que estão em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o G6 de times que vão à competição continental passa a ser G7, já que o Flamengo está garantido na disputa por meio da conquista da Copa do Brasil, abrindo uma vaga a mais para o Brasileirão.

Isso faz com que o Corinthians tenha que conquistar 10 pontos a menos para sonhar com sua presença na Libertadores. Se antes o Timão precisaria alcançar o sexto colocado São Paulo, que tem 57 pontos, agora precisa ultrapassar o Cruzeiro, que está em sétimo, com 47. O Alvinegro possui 41 pontos e está na 10ª posição.