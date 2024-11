Teixeira rebate fala de Carille e vê Santos em "boa velocidade" para 2025

O presidente Marcelo Teixeira rebateu a fala do técnico Fábio Carille sobre o planejamento do Santos para 2025. Diferente do comandante, o mandatário entende que o clube está em um bom ritmo.

"Não estamos atrás, estamos em uma velocidade boa. Pode ter certeza que o ritmo que nos queremos, nós vamos colocar em prática. Vocês mesmos diziam o que seria do Santos em 2024. Nós, em um tempo recorde, remontamos um grupo de jogadores, que cumpriam com seu dever e tarefa. Vamos fazer igual para 2025, dada a proporção toda responsabilidade que o Santos possui nessa reconstrução, mas o Santos vai voltar de uma forma diferente para 2025", disse.

Em entrevista coletiva, Carille disse que o Peixe está "muito atrasado" para a próxima temporada. O treinador tem futuro incerto na equipe e não cravou sua permanência.