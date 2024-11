Técnico Jorginho anuncia saída do Coritiba após derrota para o Santos na Série B

Jorginho não é mais treinador do Coritiba. Na noite desta segunda-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Santos no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o profissional deixou o comando técnico do Coxa. O próprio comandante confirmou a saída em coletiva de imprensa após a partida.

"Lamento muito não sair deixando o clube em uma situação mais confortável, principalmente na primeira divisão. Falei com a minha comissão técnica, com toda a galera do staff ali, que para mim foi um privilégio trabalhar com eles, porque teve muita fidelidade, muita amizade, muita entrega de cada um deles, o que facilitou demais o meu trabalho. Mesmo a gente não alcançando o nosso objetivo, porque nem sempre a gente vai alcançar nossos objetivos", afirmou Jorginho.

"Disputei quatro Séries B e foram três acessos, um com o Coxa e dois com o Vasco. Quero agradecer todos que estão aqui e nos ajudaram. A gente leva essa amizade para sempre e lamentamos muito, porque essa galera, os jogadores mereciam (o acesso), mesmo com todas as dificuldades", complementou.