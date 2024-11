Seleção avança em preparação para pegar a Venezuela e é festejada por torcedores no hotel

A CBF optou por levar a preparação da Seleção para Belém por uma questão de logística. A cidade de Maturín, local do confronto entre Brasil e Venezuela, fica a apenas duas horas de avião da capital do Pará. Dessa forma, os jogadores são poupados de uma viagem mais longa, que poderia gerar desgaste.

A Seleção Brasileira, agora, volta aos treinos na manhã desta quarta-feira, novamente no Mangueirão, e viaja para Maturín no período da tarde. O Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias.

A Seleção Brasileira se recuperou no torneio classificatório e figura na quarta colocação, com 16 pontos - seis a menos que a líder Argentina. Do outro lado, a Venezuela se encontra na oitava posição, com 11 pontos.

Na última data Fifa, os comandados de Dorival Jr. somaram duas vitórias consecutivas. Primeiro, o Brasil venceu o Chile, por 2 a 1, fora de casa. Em seguida, a Canarinho bateu o Peru, em solo brasileiro, por 4 a 0.