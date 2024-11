São Paulo busca melhor campanha no Brasileirão desde 2014

O São Paulo venceu quatro dos últimos seis jogos que disputou no Brasileiro e não perde no torneio há cinco partidas. O triunfo mais recente foi sobre o Athletico, por 2 a 1, conquistado no último sábado.

A campanha atual do São Paulo já é superior às das últimas três edições. O Tricolor somou 48, 54 e 53 pontos nos Brasileiros de 2021, 2022 e 2023. A edição de 2020, quando conquistou 66 unidades, foi a melhor da equipe do Morumbi nesta década.

O confronto contra o Bragantino será o primeiro do São Paulo na reta final. O duelo, válido pela 34ª rodada, está marcado para às 16h30 (de Brasília) do próximo dia 20 (quarta-feira), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.