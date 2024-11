Santos ganha descanso após acesso e volta aos treinos na quarta-feira

O próximo desafio da equipe será no domingo, contra o CRB, pela 37ª rodada do torneio. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16 horas (de Brasília).

Para este embate, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Sandry. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em compensação, o volante Diego Pituca está de volta após cumprir suspensão.

Ao todo, o comandante terá quatro sessões de treinos para definir o time titular.

O Santos precisa apenas de uma vitória para confirmar o título da Série B. O clube lidera a competição, com 68 pontos, cinco a mais que o Mirassol, que está em segundo.