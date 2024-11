Rodrigo Garro é o garçom do Corinthians com mais passes para gol dos últimos dez anos

Rodrigo Garro tem vivido um dos melhores anos de sua carreira. Segundo jogador com mais participações em gol do elenco do Corinthians, com 10 bolas na rede e 12 assistências, os passes para gol, que têm sido sua principal especialidade, fazem com que o argentino garanta uma marca de uma década no Timão.

Com três assistências nos últimos dois jogos, contra Vitória e Palmeiras, Garro já é o garçom do elenco do Corinthians com mais passes para gol desde 2015. Jadson distribuiu 19 assistências no ano do hexacampeonato brasileiro do Alvinegro.