Resultados da NBA: Cavs ganham a 12ª seguida na temporada

Com a melhor campanha da NBA, o Cleveland lidera a Conferência Leste, com 12 vitórias em 12 jogos. O Chicago Bulls tem uma campanha de 4 vitórias e 7 derrotas - está na zona de classificação do play-in, em nono lugar.

Na Conferência Oeste, o líder Oklahoma City Thunder conseguiu a nona vitória em 11 jogos. Desta vez, bateu o Los Angeles Clippers em casa por 134 a 128, com uma grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander (45 pontos e 9 assistências).

Veja os resultados da segunda-feira na NBA:

Chicago Bulls 113 x 119 Cleveland Cavaliers