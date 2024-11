Millene está de saída do Corinthians e deve fechar com a Ferroviária para 2025; confira

A atacante Millene está de saída do Corinthians. A camisa 14 deve acertar com a Ferroviária, rival do Timão na modalidade, para a temporada de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que apenas detalhes contratuais separam Millene da equipe de Araraquara. A negociação, neste momento, está avançada.

O Corinthians tentou segurar a atacante, que recusou uma proposta de renovação contratual. O vínculo de Millene com o alvinegro é válido apenas até o final deste ano.