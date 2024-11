Lendas de Borussia Dortmund e Flamengo fazem amistoso em Brasília em homenagem a Pelé

No dia 20 de novembro, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá o jogo de lendas entre Borussia Dortmund e Flamengo, tendo como formação jogadores que marcaram a história desses times. A partida amistosa será realizada em homenagem ao Rei Pelé e também para celebrar os 200 anos de imigração alemã no Brasil.

O "Dia do Rei Pelé", instituído pela Lei 14.909 de 2024, é celebrado todo ano no dia 19 de novembro. Essa data marca o milésimo gol de Pelé, marcado em 1969 numa partida entre Santos e Vasco, conforme informado pela Agência Senado. A partida das lendas ocorre no dia seguinte, como uma forma de tributo ao atleta, que faleceu em 2022.

"É uma honra participar deste jogo especial, celebrando Pelé e tudo o que ele representa, além de homenagear os laços entre Brasil e Alemanha. Para mim, é reviver a alegria e a união que o futebol traz", disse Ewerthon, ex-jogador que defendeu o Borussia Dortmund por quatro anos e foi o autor do gol do título do Campeonato Alemão em 2002.