Final do Paulistão sub-20 entre São Paulo e Novorizontino tem local alterado

Em caso de novo empate, o título será decidido nas penalidades máximas.

Caso vença, o Tricolor Paulista voltará a erguer a taça do Campeonato Paulista após oito temporadas, conquistando o 11ª troféu da categoria. Do outro lado, o time do interior paulista disputa sua primeira final.

Além disso, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil sub-20 contra o Bahia também acontecerá em Itu, no Estádio Novelli Júnior. A bola rola no dia 21, uma quinta-feira, às 15h30.