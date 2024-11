Ex-Corinthians, Murillo diz "realizar sonho" na Seleção Brasileira e destaca disputa por oportunidade

"A gente sabe a qualidade da Seleção Brasileira, ainda mais na parte defensiva. Um zagueiro que é meu ídolo é o Thiago Silva, que me disse que minha hora na Seleção ia chegar. Ele me deu esse apoio. Vejo como uma disputa sadia, me sinto muito tranquilo", continuou.

O Brasil se prepara em Belém, capital do Pará, para os próximos compromissos pelas Eliminatórias. Murillo entende que a proximidade com o torcedor brasileiro de diferentes regiões do Brasil é fundamental para o reestabelecimento da relação entre torcida e Seleção.

"O torcedor brasileiro e a Seleção têm que se conectar. Precisamos tanto do apoio do torcedor, como o torcedor tem que apoiar muito a gente. A Seleção Brasileira sempre foi marcada por grande jogos, e a torcida sempre apoiou. Por mais que estejamos passando por um momento não tão agradável, a gente busca voltar aos momentos de glória, e estamos muito perto de conseguir isso pela capacidade, união e excelente qualidade do grupo. A gente se cobra muito lá dentro", pontuou.

"Não só o povo paraense, mas sim o país todo (apoio à Seleção). Não é porque estamos em um momento delicado que a torcida tem que deixar de apoiar a sua Seleção. Fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome", continuou.

"Dos últimos jogos para cá vem mudando muita coisa. O Brasil vem dando muito resultado, foram duas vitórias nos últimos dois jogos. Nessas próximas partidas espero que venham dois triunfos novamente", completou.

O Brasil visita a Venezuela nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, às 18h (de Brasília). O duelo contra o Uruguai está marcado para a próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45.