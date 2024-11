E o Santi? Volante argentino disputou apenas dois jogos e segue em busca de espaço no São Paulo

?? Narração #SPFCplay: https://t.co/9FDhLjTzQ6 #VamosSãoPaulo ??

Entre os jogadores que chegaram ao clube na última janela de transferências (Marcos Antônio, Ruan e Jamal Lewis), o volante argentino foi o que menos jogou.

A falta de oportunidades a Longo está atrelada com a concorrência no setor. Além do argentino, o atual elenco são-paulino conta com seis volantes: Alisson, Bobadilla, Liziero, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Pablo Maia - este último se recupera de cirurgia na coxa esquerda.

Zubeldía tem relacionado para os jogos do Tricolor Paulista quatro ou cinco volantes. Luiz Gustavo e Marcos Antônio foram titulares nas últimas partidas. Alisson retornou de lesão contra o Athletico-PR e deve retomar a titularidade nos próximos compromissos. Bobadilla, que também se recuperou de contusão recentemente, foi importante durante boa parte da temporada. Por fim, Liziero voltou bem de empréstimo e começou a ganhar mais chances com o técnico argentino.