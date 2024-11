Corinthians: Memphis completa 10 jogos com melhora de desempenho e mais minutos

A partida contra o Vitória foi a 10ª vez em que Memphis Depay esteve em campo com a camisa do Corinthians. O triunfo, com gol da virada marcado pelo holandês, representa uma ascensão que o camisa 94 vem tendo desde que chegou ao Brasil.

Com um início fora de forma após passar mais de dois meses sem jogar, Depay teve uma média de menos de 26 minutos por jogo em suas três primeiras aparições pelo Timão. No entanto, após o duelo contra o Internacional, o atacante melhorou sua condição e foi titular todas as vezes em que esteve disponível, sendo que a partida em que menos jogou, ficou em campo por 63 minutos.

Além da evolução física, Memphis também recuperou sua forma técnica. Com três bolas na rede e quatro assistências, o holandês participou de gols em seis das últimas sete partidas que disputou, aumentando seu entrosamento com Yuri Alberto no ataque.