Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conhecem grupos do Paulistão 2025; veja chaves

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O Estadual, que foi antecipado em razão do calendário do futebol brasileiro no ano que vem, terá início no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março, com a grande final.

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do torneio. Atual tricampeão, o time alviverde irá ocupar o Grupo D, junto com Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o quarto título consecutivo do Paulistão.

Já o atual vice-campeão, Santos, de volta à Série A do Brasileirão, caiu no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. O Corinthians, por sua vez, figura no Grupo A, com Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP, enquanto o São Paulo ocupa o Grupo C, que tem Novorizontino, Água Santa e Noroeste.