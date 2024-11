Com cinco novidades, Artur Elias anuncia a convocação da Seleção feminina

Nos últimos compromissos da Seleção feminina no ano, a equipe do técnico Artur Elias vai encarar a Austrália duas vezes. O primeiro compromisso acontece no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 1 de dezembro, domingo, às 5h45, no Cbus Super Stadium, na cidade de Gold Coast.

Confira a lista completa das convocadas para a Seleção Brasileira:

Goleiras: Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Cláudia (Juventude)

Defensoras: Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Vitória Calhau (Cruzeiro), Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Yasmim (Corinthians), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Fê Palermo (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Angelina (Orlando Pride-EUA) e Camilinha (São Paulo)