Com auxílio de patrocinadora, Corinthians busca novo reforço midiático para 2025; veja detalhes

Além do impacto por si só, a contratação dessa nova estrela tem relação com a provável saída de Yuri Alberto ao final da temporada. Por mais que o presidente Augusto Melo diga publicamente que não trabalha com essa possibilidade, a tendência é que o camisa 9 receba propostas vantajosas para atuar em outros centros, como a Premier League, e o clube está ciente disso.

Outras posições são observadas com carinho, como a zaga. O clube entende que precisa de pelo menos mais um zagueiro para fortalecer o setor que tanto sofreu ao longo de 2024.

Mesmo com a temporada em andamento, a diretoria do Corinthians começou a se reunir para discutir possíveis saídas e chegadas no elenco visando 2025.

Não se sabe ainda, porém, se o técnico Ramón Díaz estará à frente da equipe ao final da temporada. A cúpula corintiana fará uma avaliação do trabalho do argentino ao término do Campeonato Brasileiro.