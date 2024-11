Com ausências e retornos, Atlético-MG divulga relacionados para pegar o Flamengo no Brasileirão

Além dos quatro selecionáveis, o Galo ainda terá os desfalques do atacante Cadu, que trata de uma lesão no joelho direito, e do volante Paulo Vitor, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO e precisará cumprir suspensão automática.

? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Brasileirão Betano! #VamoGalo #FLAxCAM ??? pic.twitter.com/vVdJG7Q9xp

? Atlético (@Atletico) November 12, 2024

Por outro lado, Milito contará com os retornos do lateral Mariano e dos meias Igor Gomes e Gustavo Scarpa, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Fausto Vera e Deyverson, que não atuaram na Copa do Brasil por forças do regulamento, também ficam à disposição.

Atlético-MG e Flamengo voltam a se enfrentar apenas três dias após a final da Copa do Brasil, decidida pelas duas equipes no último domingo. Na ocasião, o Rubro-Negro carioca levou a melhor ao vencer o Galo por 4 a 1 no placar agregado, e conquistou o pentacampeonato.