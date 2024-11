CEO do Atlético-MG lamenta acontecimentos na final da Copa do Brasil: "Inadmissível"

"Tínhamos mais de 700 seguranças na partida, quase o dobro do que costumamos ter. A Arena MRV conta com 350 câmeras monitoradas em tempo real pelo nosso centro de comando, o CCO (Centro de Controle de Operações), que é o gabinete de crise no qual há o trabalho conjunto entre a equipe de segurança do Atlético e da Arena MRV, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e Bombeiros. Eu acompanhei todos os trabalhos lá no CCO", pontuou.

"Os seguranças particulares são treinadores para lidar com torcedores, e não com bandidos. Quem lida com bandido é a polícia", continuou.

"Tivemos muitas invasões na esplanada. Isso formou o chamado "cavalo doido", que é uma ação coletiva de bandidos para invadir os portões, o que nos obrigou a fazer o fechamento dos portões. Esses bandidos entraram na Arena MRV com bombas e cometerem arrastões", finalizou.

Relembre a confusão na Arena MRV

De acordo com súmula do árbitro Raphael Claus, a torcida do Atlético-MG arremessou bombas no gramado no primeiro tempo e na segunda etapa. Também foram arremessados no campo copos plásticos.

A confusão se agravou logo após o gol do Flamengo, marcado por Plata aos 37 minutos do segundo tempo. Durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos da arquibancada em que estava a torcida do Galo, na direção dos jogadores e da comissão técnica do Rubro-Negro. A partida ficou paralisada durante sete minutos depois do ocorrido.