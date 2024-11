Campeão mundial pela França critica momento de Mbappé

"Os torcedores do Real Madrid tinham grandes expectativas em relação à Mbappé desde sua chegada aos Merengues. No entanto, mudar de país, time e companheiros de equipe não é fácil, especialmente quando se trata de um clube com os melhores jogadores do planeta".

"Mbappé deve enfrentar essas críticas, mudar seu estilo de jogo, reconhecer que não está em sua melhor forma e melhorar seu desempenho."