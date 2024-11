Campeão em 58 e 62, Vavá completaria 90 anos nesta terça-feira

Peça fundamental nos títulos da Copa do Mundo de 1958 e 1962 pela Seleção Brasileira, Vavá completaria 90 anos nesta terça-feira. O atacante é um dos grandes atletas da história da amarelinha, sendo o terceiro maior artilheiro em mundiais com nove gols, empatado com Jairzinho e Ademir de Menezes e atrás de Pelé (12) e Ronaldo Fenômeno (15).