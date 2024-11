ASICS FrontRunner abre inscrições para novos embaixadores de corrida em 2025

Para participar do processo, os candidatos precisam preencher um formulário de inscrição, ter o perfil público no Instagram e postar um vídeo Reels conforme as orientações do site, utilizando as hashtags #ASICSFrontRunner2025 e #SoundMindSoundBody, e marcando o perfil oficial @asicsfrontrunner. A seleção é voltada para corredores amadores com mais de 18 anos que desejam se tornar embaixadores da marca e contribuir com a missão de incentivar a corrida e a saúde física e mental.

Atualmente, a equipe ASICS FrontRunner é composta por mais de 600 membros em 33 países, unindo corredores de diferentes perfis e idades. Fundado em 2012 na Holanda, o projeto busca impactar positivamente o corpo e a mente das pessoas por meio do movimento. A Diretora de Marketing da ASICS América Latina, Constanza Novillo, destaca que os membros do programa são essenciais para espalhar essa mensagem globalmente.

"Os membros do projeto ASICS FrontRunner são os embaixadores do movimento da nossa marca, e cada um, com sua história, nos ajuda a incentivar mais pessoas a se movimentarem. Para nós, o mais importante para fazer parte dessa comunidade global, é que a pessoa mantenha um corpo são e uma mente sã por meio do exercício físico. Por isso, encorajamos todas as pessoas que amam corrida a se inscreverem e nos ajudarem a formar um grupo ainda mais diverso", disse.

Os selecionados nesta etapa de inscrições passarão a integrar oficialmente o time de embaixadores a partir de janeiro de 2025, com a missão de inspirar outras pessoas a adotarem a corrida e os benefícios do exercício físico.