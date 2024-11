Verón critica disparidade das premiações do futebol brasileiro e argentino

Nesta segunda-feira, Juan Sebastián Verón, ex-jogador e atual presidente do Estudiantes, criticou em suas redes sociais a disparidade das premiações do futebol brasileiro e do futebol argentino.

"E aqui (na Argentina), entre o Torneio dos Campeões do Mundo e a Copa da Argentina, não dá para cobrir os custos dos ônibus dos torcedores... mas o clube é dos sócios", ironizou Verón em um print que mostrava o valor ganho pelo Flamengo na conquista da Copa do Brasil.

Ao todo, o título do Rubro Negro rendeu R$ 93,1 milhões aos cofres do clube. Desta quantia, R$ 73,5 milhões foram pela conquista deste domingo e o restante foi ganho em fases anteriores, entre as classificações da terceira fase até a semifinal.