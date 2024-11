Última Data FIFA deu início à reação do Corinthians, que terá novo período sem jogos

Antes preocupado com o rebaixamento, o Corinthians não só deixou o grupo dos últimos quatro colocados como também subiu consideravelmente na tabela. Hoje, o time comandado por Ramón Díaz ocupa a décima colocação e brigará nas últimas rodadas por um objetivo mais audacioso: conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Para isso, o Corinthians terá de manter o bom desempenho das últimas semanas e torcer para os clubes que figuram nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro serem campeões dos torneios que também dão vaga à Libertadores, como Copa do Brasil, Sul-Americana e o próprio torneio continental.

Desta vez serão 11 dias sem jogos para o elenco do Corinthians recarregar as baterias para a última sequência de jogos da atual temporada. Restando somente cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Timão tem condições e, agora, futebol para, quem sabe, beliscar a até pouco tempo improvável vaga na Libertadores.