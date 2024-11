Técnico da Holanda projeta retorno de Depay à seleção, mas admite: "Ainda precisa melhorar"

Fora de mais uma Data Fifa com seu país, Memphis Depay não foi esquecido por Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda. Nesta segunda-feira, o comandante holandês concedeu entrevista coletiva e admitiu que o atacante do Corinthians ainda está no radar.

"Estamos na reta final da Liga das Nações, com as duas últimas rodadas. A próxima Data Fifa será em março e, se ele continuar assim, poderá estar conosco. Conversamos sobre isso, mantenho contato com ele", afirmou Koeman.