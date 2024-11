STJD suspende Marcos Braz e multa Flamengo por atitudes na semi da Copa do Brasil

Já o Flamengo foi denunciado pela Procuradoria por infração ao artigo 206 do CBJD. A equipe atrasou quatro minutos para retornar do intervalo e retardou o reinício da partida em três minutos, de acordo com a súmula. O clube carioca foi multado em R$ 3 mil.

Classificação e jogos Copa do Brasil

As decisões foram tomadas com base no que foi proposto pelo relator do processo, Alcino Guedes. Em relação à Marcos Braz, ele disse que "não é proibido reclamar no âmbito do futebol", mas entende que "essa reclamação tem limite". Os auditores acompanharam o relator.

O Flamengo venceu a partida contra o Corinhtians por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. O jogo de volta terminou empatado sem gols, e o Rubro-Negro avançou à decisão. A equipe foi campeã da Copa do Brasil neste domingo, ao superar o Atlético-MG por 4 a 1 no placar agregado.