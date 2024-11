Seleção Brasileira se apresenta em Belém para iniciar preparação de olho nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira se apresentou nesta segunda-feira em Belém, capital do Pará, onde realizará a preparação para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias. Os jogadores iniciarão o período de treinamentos ainda nesta segunda, às 17h (de Brasília).

21 dos 23 atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior já chegaram em Belém. Apenas Raphinha, do Barcelona, e Abner, do Lyon, ainda não se apresentaram. Ambos chegarão à capital paraense no meio da tarde desta segunda.

O primeiro compromisso do Brasil nesta data Fifa está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 18h, contra a seleção venezuelana, em Maturín, na Venezuela. O confronto contra Uruguai está marcado para o próximo dia 19 (terça-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola a partir das 21h45.