São Paulo receberá exposição gratuita de troféus do Manchester City em novembro

Apesar de curta, que grande foi a passagem dos nossos ??? por Portugal! ?? Obrigado aos amigos da @DAZNPortugal, @SICTVoficial, @FutbolEmotion Portugal e @sporttvportugal pela incrível recepção! ? #trophytour pic.twitter.com/r2TUmhUB06

? Manchester City (@ManCityPT) November 11, 2024

O clube proporcionará aos fãs a oportunidade de interagir com as taças da Premier League, da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Supercopa da Inglaterra. Os troféus serão exibidos ao lado de um vestiário temático criado para marcar a conquista histórica de ser o primeiro clube a ganhar quatro títulos da Premier League consecutivos.

Além de interagir com os troféus, os fãs também poderão assistir ao jogo entre Manchester City e Tottenham Hotspur, pela Premier League, a partir das 14h30. O evento contará com a presença de Paul Dickov, que jogou quase 200 partidas pelo clube e marcou 41 gols.

"Estamos animados em levar os troféus da Premier League, da Copa do Mundo de Clubes e da Community Shield para o Brasil como parte do Tour de Troféus do clube. Estamos ansiosos para visitar o Brasil novamente após nossa parada lá no início deste ano. Teremos também o jogo contra o Tottenham Hotspur para nossos fãs", afirmou Dickov.