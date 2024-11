São Paulo pode garantir vaga na Libertadores contra o Red Bull Bragantino

O Cruzeiro, hoje com 47 pontos, 10 atrás do São Paulo, até poderia igualar a pontuação do time paulista, entretanto, ainda ficaria com uma vitória a menos na competição. Enquanto o Tricolor ficaria com 18 vitórias após o jogo contra o Massa Bruta, a Raposa poderia chegar no máximo em 17.

Assim, o São Paulo está praticamente confirmado como um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores de 2025. De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade da equipe comanda por Luís Zubeldía estar na próxima edição da Glória Eterna é de 99,72%.

Por enquanto, o São Paulo garantiria a vaga apenas na vaga preliminar da competição. Para conseguir estar diretamente na fase de grupos, o Tricolor teria que terminar entre as quatro melhores posições do Brasileirão. Caso o Botafogo, atual líder do Brasileirão, seja campeão da edição de 2024 da Libertadores, o G4 viraria G6 — já que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e já garantiu vaga no torneio continental.