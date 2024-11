São Paulo não vence o RB Bragantino como visitante há cinco anos

O próximo adversário do São Paulo pelo Brasileirão será o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor paulista tem enfrentado dificuldades ao jogar contra o Massa Bruta nos últimos anos, e a última vitória fora de casa ocorreu há cinco anos, mais precisamente no dia 3 de março de 2019.

Naquela ocasião, o jogo era válido pelo Campeonato Paulista, e o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols de Arboleda e Pablo. A equipe da capital ainda era comandada por Vagner Mancini.

De lá para cá, ocorreram seis partidas entre as equipes, com mando de campo do RB Bragantino. Foram quatro derrotas do São Paulo e dois empates, com 12 gols sofridos e sete marcados.