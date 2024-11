Santos bate o Coritiba, confirma retorno à elite e fica a uma vitória do título da Série B

Aos 40, contudo, o goleiro não pôde fazer nada para evitar o golaço do atacante. O venezuelano teve outro tiro livre para bater e, desta vez, mandou no ângulo.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Coritiba tentou correr atrás do prejuízo. Frizzo cobrou falta com veneno e Gabriel Brazão defendeu mais uma. Com o passar do tempo, entretanto, os mandantes foram perdendo força e sofreram para levar perigo.

Do outro lado, o Santos se fechou bem e passou a trocar passes para esfriar ainda mais o embate.

Assim, a partida perdeu em emoção e terminou com o placar de 2 a 0 para o Santos, que confirmou o acesso e fez a festa no gramado do Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA