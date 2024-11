Ruan Miranda é convocado para defender a Seleção Brasileira de basquete; Lucas Dias é cortado

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou, nesta segunda-feira, a convocação do pivô Ruan Miranda, do Flamengo, para o lugar de Lucas Dias. O jogador do Sesi Franca precisou ser cortado por causa de uma lesão.

Lucas Dias disputou os Jogos Olímpicos de Paris no mês de julho. O atleta sofreu uma lesão no púbis no último mês de outubro e acabou não se recuperando a tempo para defender a Seleção Brasileira nos duelos pelas Eliminatórias para a AmeriCup 2025.

A equipe do técnico Alexsandar Petrovic se apresenta no dia 18 de novembro.