Rodrygo tem lesão confirmada pelo Real Madrid e desfalca o Brasil

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira a contusão do atacante Rodrygo. Após a realização de exames, o camisa 11 foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto abdominal da perna esquerda. Assim, ele desfalcará a Seleção Brasileira nos jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai.

Parte médico de Rodrygo.#RealMadrid