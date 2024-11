Rodri diz que colocaria Vini Jr. em terceiro na Bola de Ouro e afirma: "Ganhei pela regularidade"

A polêmica da Bola de Ouro 2024 voltou à tona nesta segunda-feira graças a uma declaração do volante Rodri, ganhador do prêmio. O jogador do Manchester City declarou que colocaria o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, em terceiro lugar na disputa caso participasse da votação.

Em entrevista à Rádio Cope, o atleta montou seu pódio hipotético após ter sido questionado em quem votaria se estivesse entre os jornalistas que participam de tal escolha. O espanhol se colocou em primeiro, deixando Vini Jr. em terceiro lugar. "Talvez colocaria Carvajal em segundo, e depois Vinícius", disse Rodri.

A Bola de Ouro 2024 gerou controvérsias no mundo do futebol. Muitos entendiam que o grande favorito era Vini Jr., que inclusive vinha sendo destacado pela imprensa internacional como o vencedor do prêmio. Contudo, no dia da gala, o Real Madrid ficou sabendo que Rodri seria o ganhador e cancelou a presença de seus atletas, incluindo a do brasileiro.