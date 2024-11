Real Madrid inicia busca por novo zagueiro após lesão de Militão

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2024

Segundo o jornal AS, da Espanha, as principais opções para o time são: Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen; Aymeric Laporte, do Al Nassr; e Castello Lukeba, do RB Leipzig.

O retorno de Sérgio Ramos, que está sem clube, já foi descartado. O clube merengue considera que a história do jogador na equipe já está encerrada e um retorno não seria interessante agora.

O principal alvo do Real Madrid é Laporte. Porém, teriam que convencer os árabes a liberarem o jogador sem desembolsar uma alta quantia. Outro ponto que pesa contra é o seu salário atual, extremamente alto para os padrões europeus.

Já Lukeba aparece como uma opção não só para o momento atual, mas também para o futuro do Real Madrid. Para contratar o jovem de 21 anos, o clube merengue teria que investir bem mais do que nos outros dois alvos.

Por fim, Jonathan Tah encerra seu contrato com o Bayer Leverkusen no meio de 2025. Dessa forma, os espanhóis apostam na justificativa de que poderiam contratá-lo grátis para levá-lo já em janeiro.